Afganistani luureamet: poole aastaga on kinni peetud 700 IS-i liiget

Afganistani luureteenistus riiklik julgeolekudirektoraat (NDS) teatas, et 700 kinnipeetu seas on vähemalt 75 naist ja 159 last. Mitmesajast kinnipeetavast vähemalt 277 on välisriikide kodanikud. Mõned neist andsid ennast ka ise võimudele üles.

NDS-i teatel viidi kõik IS-i võitlejad ja nende perekonnaliikmed pealinnas Kabulis asuvasse luureteenistuse rajatisse.

Ühe NDS-i ohvitseri sõnul on enamik kinnipeetud IS-i liikmetest Pakistanist, Jordaaniast ja Kesk-Aasia riikidest.

Luureteenistus teatas laupäeval hommikul, et piiras Ida-Afganistanis kümneid IS-i võitlejad nende kodudes sisse ja operatsioon jätkub.

USA Afganistani eriesindaja Zalmay Khalilzad kirjutas detsembri algul Twitteris, et IS on saanud Ida-Afganistanis USA, Afganistani ja ka islamiliikumise Taliban operatsioonide tõttu kõvasti kannatada.

IS-i pühasõdalased ilmusid Afganistani sõjatandrile 2015. aastal, vallutades suured alad Pakistaniga piirnevates Nangarhari ja Kunari provintsides. Afganistanis tegutsevat IS-i harurühmitust tuntakse nime all Islamiriik Khorasanis (IS-K).