Fotod: Berliini jõuluturg evakueeriti pommikahtluse tõttu, kinni peeti kaks kahtlusalust

Saksa meedia teatel on intsidendiga seoses kinni peetud kaks isikut, kellest üks on pärit Põhja-Rein-Vestfaali liidumaalt ning teine USA-st. Teadaolevalt on viimane olnud politsei huviorbiidis seoses lõhkematerjali ebaseadusliku käitlemisega.