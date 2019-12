Põhja-Korea liider esitas kindralitele sõjalise võimsuse tugevdamise suunised

Washington peab Pyongyangiga kõnelusi Põhja-Korea tuumaprogrammi piiramise üle, kuid kõnelused takerdusid veebruaris Hanois. Pyongyang ütleb, et kui Washington talle enne aasta lõppu vastuvõetavat pakkumist ei tee, siis laseb Põhja-Korea käiku «uue tee». Mis see täpselt on, pole teada.