Ghani kuulutas võitu Afganistani presidendivalimistel

Keskvalimiskomisjon avaldas pühapäeval esialgsed valimistulemused, mille kohaselt võitis Ghani 28. septembril peetud valimistel 50,64 protsenti häältest ja Abdullah 39,52 protsenti.

«Me ühendame kõik afgaanid,» ütles Ghani riigitelevisioonis edastatud kõnes. «Me lõpetame kriisid ja kõik erimeelsused, ehitades vastutustundliku valitsuse.»

Abdullah esines samuti televisioonis, öeldes, et ei tunnista valimistulemusi ning et valimiskomisjon oli nende poolel, kes panid toime valimisrikkumisi.

Abdullah' sõnul pole mingit kahtlust, et just tema on valimiste võitja.

Ta ütles, et keskvalimiskomisjonil seisab ees tähtis etapp valimisprotsessis: eraldada õiged valimissedelid valedest sedelitest.

«Kahju pettusest ja enesetapuplahvatusest on ühesugune,» lisas Abdullah.

USA välisministeerium ütles, et mõistab, et valimiskomisjoni avaldus valimistulemustest on esialgne ning komisjonil tuleb vaadata läbi kõik kaebused, mida kandidaadid esitasid.

«Me ootame lõplikke kinnitatud tulemusi, kui need teatavaks tehakse,» ütles Washington.

ÜRO peasekretäri eriesindaja Afganistanis Tadamichi Yamamoto ütles, et komisjonil on «kohustus kõik laekunud kaebused lahendada läbipaistvalt ja põhjalikult, et valimisprotsess võiks lõppeda usaldusväärselt» ja et «kõigil kandidaatidel on võimalus tõstada muresid, mis neil võivad olla.»