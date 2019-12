Erdoğan: Türgi ei suuda üksi Süüria põgenikevooga toime tulla

Džihadistide domineeritavas Idlibis elab umbes kolm miljonit inimest, sealhulgas paljud, kes on pagenud vägivalla eest Süüria teistes osades. Damaskuse režiim on korduvalt tõotanud kontrolli provintsi üle tagasi võtta.

«Türgi ei suuda Süüria uue põgenikelainega toime tulla,» lausus Erdoğan, lisades, et praeguseks on juba 80 000 inimest lahkunud Idlibist Türgi piiri lähedal olevatesse piirkondadesse.

Erdoğan on varem väitnud, et kogu see raha ei ole laekunud ning hoiatanud, et Türgi võib olla sunnitud avama uksed Euroopasse pürgivatele Süüria pagulastele.