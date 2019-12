Valge Maja külmutas Ukraina abi 90 minutit pärast Trumpi telefonivestlust

Elektronkiri oli osa uurivale ajakirjandusele keskendunud vabaühenduse Center for Public Integrity avaldatud dokumentidest.

Trumpi süüdistatakse 400 miljoni dollari Ukrainale mõeldud abi kinnihoidmises, et survestada Kiievit uurima tema poliitilist rivaali Joe Bidenit.

Kirja saatmisajaks on märgitud 11.04 ehk tund ja 31 minutit pärast seda, kui Valge Maja andmeil lõppes Trumpi 25. juuli telefonivestlus Zelenskõiga.

«Arvestades palve tundlikku iseloomu, oleksin tänulik, kui sellest informatsioonist teaksid rangelt vaid need, kes peavad teadma,» lisas Duffey.

Vabariiklased kaitsesid Trumpi sammu 2. detsembri esindajatekoja raportis, väites, et välisabiga viivitamises ei ole midagi ebaharilikku, märkis Center for Public Integrity.

Vabariiklasest senaator Ron Johnson ütles eile telekanalile ABC, et uued elektronkirjad ei heida mingit uut valgust Trumpi põhjendustele Ukraina abi kinnihoidmiseks.

«President oli mures, kas Ameerika maksumaksjate raskelt teenitud dollareid tuleb kulutada riigis, kus on kinnitust leidnud korruptsioonijuhtumid,» lausus ta.

«Kui abi kinnihoidmises ei ole midagi halba, siis miks ei tahtnud Michael Duffey, et keegi teaks, mida ta teeb,» kirjutas Schumer.

See e-mail on täiendav põhjus, mis me vajame Duffeyt ja teisi tunnistama senati kohtuprotsessil, lisas ta.