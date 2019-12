Miks suhtleb Boris Johnson endise KGB ohvitseriga?

Ta oli üks paljudest staaridest, kes nädalavahetuseks Itaaliasse lendas, et uhketest pidudest osa võtta. Sõprusest annab märki seegi, et Jevgeni nimetas isegi ühe oma kodustatud hundi Borisiks.

Mis Itaalia villas toimub?

Eriskummaline reis Itaaliasse toimus 2018. aasta aprillis, mil toonane välisminister Johnson endise spiooni Sergei Skripali mürgitamise järel lahvatanud kriisi tipphetkedel ilma ihukaitsjateta üksinda Itaaliasse lendas. Järgmisel hommikul märkasid turistid Itaalias lennujaamas väsinud ja pohmellis Johnsonit.

Reisi eesmärkide kohta Johnson selgitusi ei jaga. Kaks kuud pärast reisi esitles Aleksandr Lebedev oma raamatut ja väitis esitlusel, et Johnson käis küll villas, aga omavahel nad seal toona ei kohtunud.

Itaalia villat külastanute sõnul on noorem Lebedev küllaltki üksik inimene, kes on kõige õnnelikum just oma Itaalia kodus, kus ta saab põgeneda meediaväljaande juhtimisega seotud murede eest. Külaliste sõnul ei mõista Lebedev küll liiga hästi poliitikat, ent naudib mõjuvõimsate inimestega suhtlemist.

Jevgeni Lebedev. FOTO: JUSTIN TALLIS/AFP/Scanpix

Esmakordselt villat külastavad inimesed peavad Jevgeni auks toosti ütlema, samuti oodatakse neilt esinemist, milleks on tavaliselt kas kõne või mõni lühike näitemäng. Üritustel tarbitakse palju alkoholi, eriti viina. Samuti jäävad külastajad villasse mõnikord plaanitust pikemaks, oodates tagasilendu Lebedevi eralennukiga.

Peod toovad kokku kuulsused ja poliitikud, kes omavahel muidu harva kokku puutuvad. Mõnede sõnul on aga Lebedevi pidude juures ka teine külg ja peod on tegelikult kattevarjuks kohtumistele, kus inimestel on võimalik privaatselt poliitikutega suhelda.

«Jevgeni saadab vastu autod ja lennutab inimesi eralennukitega, ta paneb nad end tähtsana tundma. Laual on alati palju kalamarja, mis külalistele meeldib. Samuti on tavaliselt kohal fotograaf, kes kindlustab selle, et külalised saavad meediakajastust,» ütles üks varasemalt pidudel osalenud inimene Guardianile.

Tihti on Lebedevide pidudel osalenud näiteks näitlejad Keira Knightley, Joan Collins, Ian McKellen ja Ralph Fiennes.

Jevgeni nn staaride telefoniraamat on osaliselt täienenud ka Evening Standardi teatriauhindade gala tõttu, mida leht alates 1955. aastast korraldanud on. Samuti on ta väidetavalt andnud ajakirjanikele korralduse inimeste pidudele kutsumiseks.

Lebedevi head suhted Kremliga

Aleksandr Lebedev peab end aga Venemaal pooleldi opositsionääriks ja valitsuse tagakiusamise ohvriks. Tema pangal on olnud probleeme, samuti on ta toetanud ajalehte Novaja Gazeta.

Tegelikkuses on tema sidemed Kremliga aga soojad. 2014. aastal toetas ta avalikult Krimmi annekteerimist. Krimmis kuulub talle ka hotell mere ääres. Ta on üritanud aastate jooksul n-ö korrigeerida lääne meedia vaateid Krimmi osas, mis mehe hinnangul on kallutatud.

Vanemal Lebedevil on head suhted Venemaa välisministeeriumi kõneisiku Maria Zahharovaga, kes oli külaline tema raamatuesitlusel. Ka on Lebedev väitnud, et Venemaa polnud seotud Skripalide mürgitamisega Salisburys ning väitnud, et Sergei Skripal rööviti Briti luureteenistuse poolt.