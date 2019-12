Ahju pugenud austraallane pääses maastikupõlengust eluga

Pottsepp Steve Harrison rääkis Reutersile, et pääses Edela-Sydneys põlengust eluga vaid tänu sellele, et ronis põletusahju peitu. Mees otsustas eile Balmorali linnale lähenenud põlengu eel oma territooriumit kaitsma jääda. Selleks ajaks kui ta ümber mõtles, oli juba liiga hilja.

New South Walesi osariigi peaminister Gladys Berejiklan ütles, et 400 elanikuga Balmorali väikelinn on sisuliselt hävinenud. Kokku lõõmab osariigis pea 100 erinevat maastikupõlengut. Täna teatasid aga päästjad, et olukord on veidi paranenud ja järgmiste päevade jooksul peaksid tingimused olema piisavalt head, et päästjatel peaks õnnestuma ilmselt tulekoldeid piirata.