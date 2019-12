Iraaklanna: soomlased on muutunud naiivseteks

Sohrabi sõnul on Põhjamaine võrdsus ja vabadus muutnud soomlased naiivseteks.

«Euroopas on edendatud inimõigusi ja võrdsust nii kaugele, et siin on muututud pimedaks selle suhtes, milline on olukord maailmas,» sõnas Sohrabi. «Oleme sinisilmsed mõtlemaks, et suur osa noori mehi võidakse võõrast kultuurist siia tuua ning neile pannakse kohe pähe lääne väärtused. Seda peab üritama, kuid ei tohi olla sinisilmne.»

Kurditaustaga Sohrab saabus 5-aastasena pagulasena Iraagist Soome. Islamit õppinud Sohrab on praegusel hetkel islami suhtes kriitiline. Ta tuletab meelde, et on palju Iraagi mehi, kes ei kohtle naisi halvasti. Sohrabi rõhutab, et seksuaalkuriteod mõistetakse hukka ka enamuse immigrantide ja pagulaste seas.

Sohrabi lisab, et seksuaalkuritegusid ei saa kuidagi põhjendada. Ta toob siiski välja, et Iraagist pärit meeste puhul võib seksuaalkuritegude toimepanemise mõju olla Iraagis ning mitmes muus Lähi-Ida riigis valitseval islamil põhineval patriarhaalsel kultuuril. Islamis elavad naised isade, vendade ja abikaasade võimu all. Selles kultuuris tuleb kaitsta ka naiste au.

«Mingites ühiskondades on naine kui eeslist madalamal olev isik, kellel ei ole mingit väärtust,» ütles Sohrab. «Kui nad ei suuda naist kaitsta ja ta kõnnib tänaval ilma peakatteta, siis tekib mõte, et naisi võib vabalt ära kasutada ning neile võib teha mida tahes.»

Sohrabi väitel on meeste ja naiste vaheline suhtlus Iraagis vähene, kui mitte olematu. Seksuaalsus ja seksi puudutavad teemad on Iraagis peaaegu täielikult tabud.

«Omas riigis ei tohtinud isegi naistega suhelda ning siis tuled ühiskonda, kus naised on vabad, kuid sul on tekkinud arvamus, et naine on nagu mingisugune loom. Seda tuleb seksuaalkurjategijate osas arvesse võtta. Ükski normaalselt mõtlev inimene ei hakka teist vägistama, eriti last.»

Sohrabi hinnangul võivad Lähis-Idast tulnud mehed pidada Soome naisi kergemateks ohvriteks, kui sarnase kultuuritaustaga naisi, kuna ei ole samasugust hirmu ja häbitunnet.

«Kui mees teeeb midagi sarnast kultuuritausta omavale naisterahvale, siis tekitab see talle suuri probleeme, kuna pered ja isad on nii vihased, et nad võivad võtta õiguse enda kätte.» Sohrabi soovib, et Soomes karmistataks seksuaalkuritegude eest antavaid karistusi.

«Üks põhjus, miks neid juhtumeid on olnud, on see, et Soomes on seksuaalkuritegude eest antavad karistused leebed. Soome karistused on Iraagist tulnud meestele nali, võrreldes selle karistusega, mille nad võiksid saada kodumaal.»

Sohrabi hinnangul peaks asüüliprotsess olema kiirem ning seda taotlevad inimesed peaks integreerima ühiskonda võimalikult kiiresti. «Oleks kasulik, kui palgataks pikalt Soomes elanud sama taustaga naisi ja mehi, kes toimiksid koos asüülitaotlejatega, et nad saaksid aru, kuidas Soomes elatakse ja käitutakse.»