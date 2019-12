Islandil külmus surnuks kümneid hobuseid

Islandi hobuseid teatakse kui suurepäraselt vastupidavaid loomi, kuid eelmise nädala lumetorm oli ka neile liig. Islandi meediaväljaannete teatel on hobuste omanikud leidnud juba 80 surnud looma ning üle saja on kadunud.

«Hobuste juurde ei pääsenud kaks-kolm päeva ligi, hobuseid ei ole üldsegi nähtud,» sõnas loomaarst Sigríður Björnsdóttir Islandi rahvusringhäälingu RUV uudises. «Nendes tingimustes ei ole midagi teha, hobused on kogu aeg ilma söögi ja veeta.»

Björnsdóttir on töötanud loomaarstina üle 25 aasta, kuid sellist tormi ei ole ta oma karjääri jooksul kogenud. RUV poolt intervjueeritud hobuseomanikud on lohutamatud, kuna neil oli hobustega tugev hingeline side.

Omanikud tegid oma sõnul kõik, et hobuseid aidata ning ei ole enda sõnul puhanud mitu päeva. Sellest hoolimata on osa hobuseid paksu lumekihi all surnud.