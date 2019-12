Lukašenko: Vene-Valgevene liitriigi põhiseaduse loomise aeg on möödas

«See aeg on läinud. Pöördumatult,» ütles Lukašenko usutluses raadiojaamale Ehho Moskvõ.

«Valgevenes ja Venemaal on kasvanud üles uus põlvkond, kes ei mäleta enam aega, mil Venemaa ja Valgevene olid osa ühest riigist,» lisas president.

«Kartsite, et Lukašenko tuleb kiirelt Kremli, krabab monomahhi mütsi ja toimetab selle Peterburi või Minski või - Jumal hoidku - varastab ära. Kuid see polnud sentigi väärt.»

Nüüd aga ei saa enam luua liitriiki viisil nagu Venemaa on välja käinud, lisas ta.

«Seepärast ei tohi täna enam seda küsimust lahendada nii nagu teie välja jäite: olgu see-ja-see president ning olgu parlament todaviisi ja nii edasi. Nagu me hakkaksime kõike ülevalt ehitama... Sellisel juhul tuleb tohutu purse... Mitte ainult Valgevenes, vaid ka Venemaal,» ütles Lukašenko.

«Kui tahate liituda, siis millistel tingimustel?» küsis Lukašenko. «Mis tahes ebavõrdne liit või impeerium on hukule määratud,» lisas president oma ajalooteadmistele tuginedes.

«Ja nad ei vihja sellele, vaid ütlevad otse välja: «Nojah, me oleme suur ja teie väike. Seega saab asi toimuma nii nagu meie tahame.» Ja mina vastan: «Ei, teeme ühise asja sellest, mis on paremad teie riigis. Aitame Venemaal kinnistada asju, mis on paremad meie riigis.»»