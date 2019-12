Soome kaitseministeerium saab õiguse takistada välismaalaste maaostu

Näiteks võidakse venelastel uuest aastast takistada kinnisvara soetamist Soomes. Siis jõustuvad uued seadused, kus kaitseministeerium võib sekkuda välismaalaste maatehingutesse, kui need ohustavad riiklikku julgeolekut.

Sammu taustal on ka kavatsus takistada muu hulgas hübriidmõjutamist.

Airiston Helmi juhtumis ei ole avalikkuse ette jõudnud andmeid hübriidmõjutamisest, kuid ettevõte on olnud kaitseministeeriumil pinnuks silmas.

Hübriidmõjutamise all mõeldaks sihipärast tegevust, kus riiklik või muu toimija kasutab samaaegselt erinevaid võtteid, et mõjutada sihtmärgiks oleva riigi nõrkusi ja saavutada oma eesmärke. Venemaa on selles vallas olnud aktiivne.