Paavst ärgitas jõululäkituses tooma rahu Süüriasse ja Lähis-Itta

«Las Kristus toogu oma valgust paljudele lastele, kes kannatavad Lähis-Idas sõdade ja konfliktide käes,» ütles paavst oma traditsioonilises esimese jõulupüha pöördumises «Urbi et Orbi» («Linnale ja maailmale»).

«Toogu ta kergendust armastatud Süüria rahvale, kes ei näe ka täna mingit lõppu vaenule, mis on lõhestanud nende riiki viimase kümne aasta jooksul,» ütles Franciscus. «Inspireerigu ta valitsusi ja rahvusvahelist kogukonda leidma lahendust, et selle regiooni rahvad saaksid koos ja turvaliselt elada ning tuleks lõpp nende kannatustele,» sõnas ta.

Paavst ütles jõulupüha sõnumis, et palvetab «liibanoni rahva eest, et see leiaks uuesti üles oma kutsumuse kehastada kõigi jaoks vabaduse ja harmoonilise kooeksisteerimise sõnumit».