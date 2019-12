Prantsuse streikijad pühade puhul oma aktsiooni ei peata

Eelmisel nädalal ei saavutanud valitsus ja ametiühingud kõnelustel üksmeelt ning streikijad lubasid, et pühaderahu ei tule, kui valitsus ei loobu pensionireformi kavast.

Presidendi kantselei teatas möödunud nädalal, et riigipea Emmanuel Macron ei kavatse punktipõhisest pensionisüsteemist loobuda, kuid on valmis seda ametiühingute otsustava vastuseisu survel parandama.

Pensionireform näeb ette praeguse 42 pensionisüsteemi üheks koondamist ning punktisüsteemi. See ei ole meeltmööda paljudele avaliku sektori töötajatele, näiteks vedurijuhtidele, sadamatöölistele ja Pariisi ooperi töötajatele, kes saavad praeguse süsteemidega soodustusi ja varem pensionile.

Teisipäeval ütles pensionireformi projekti juhtiv Laurent Pietraszewski, et valitsus on kompromissideks valmis, kuid rõhutas, et pensioni erirežiimide kaotamise kavast ei loobuta.