Briti kuninganna kiitis jõulupöördumises noori kliimaaktiviste

Ta parafraseeris esimese inimesena Kuu pinnale astunud USA astronaudi Neil Armstrongi kuulsaid sõnu sellest, et tema saavutus oli väike samm inimesele, kuid suur samm inimkonnale.

«See on meeldetuletus meile, et tohututele sammudele pannakse sageli alus väikeste sammudega,» märkis ta.

«Väljakutsed, millega paljud inimesed täna silmitsi seisavad, võivad olla erinevad minu põlvkonna omadest, kuid mind on jahmatanud see, kuidas uued põlvkonnad on lähenenud teemadele nagu meie keskkonna ja kliima kaitsmine sarnase sihikindlusega,» lausus Elizabeth.