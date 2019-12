Netanyahu astub tulle Likudi esimehe valimistel

Kaotus oleks 70-aastasele Netanyahule tõsine hoop, aga isegi tasavägine tulemus nõrgendaks tema positsiooni konservatiivses erakonnas, mida ta on juhtinud juba 20 aastat.

Sõltumata Saari toetuse suurusest on see esimene kord viimase 10 aasta jooksul, kui rühm valijaid väljendab selget soovi Netanyahust vabaneda, lisas ta.

«Kui Saari toetus on üle kolmandiku, kahjustab see Netanyahut oluliselt.»

Saar ja Netanyahu on viimastel päevadel usinalt kampaaniat teinud, et kallutada enda poole suurem osa 116 000 parteiliikmest, kel on õigus esimeest valida. Saari kutset debatile Netanyahu aga vastu ei võtnud.