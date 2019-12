Venemaa ähvardab Eestit karmide vastumeetmetega

«Me väga loodame, et Eesti siiski peatab selle pretsedenditu, ülekohtuse aktsiooni, mõtleb järele. Vastasel juhul me kindlasti rakendame adekvaatseid vastumeetmeid, mis saavad olema karmid, sest sellist laadi tegevust, massimeediavahendite ahistamist, edasi taluda on lihtsalt lubamatu,» vahendab TASS Matvijenko poolt neljapäeval ajakirjanikele öeldut.