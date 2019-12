Ukraina sõlmis lepingu teise partii Javelinide tarnimiseks

Ta meenutas, et 2019. aastal realiseeris kaitseministeerium kolm lepingut: «Kaks lepingut Ühendriikide valitsusega sõjatehnika välismaale müümise programmi alusel ning üks NATO toetus- ja tarneagentuuriga.»

Ukraina Ühendriikide saatkond märkis samas, et tegemist on esimese suure valitsustevahelise relvaostulepinguga.

«Ukraina jaoks on see suur samm edasi, millele eelnes loobumine vanast süsteemist, mis keelas Ukraina kaitseministeeriumil relvi ja tehnikat välisriikidelt otse osta. Nüüd laiendavad need muudatused meie võimalusi riigi sõjalis-tehnilise ka kaitsepotentsiaali tugevdamiseks,» seisab saatkonna Facebooki lehel.