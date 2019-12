Aktivist: hiinlastele makstakse uiguuri naistega magamise eest

Hiina valitsus on algatanud programmi «Heitke paari ja saage pereks», mille käigus saadetakse han-hiinlased Xinjiangi autonoomsesse piirkonda uiguuri naistega elama. Paljude naiste abikaasad on saadetud kinnipidamislaagritesse.

«See on massiline vägistamine,» lausus Abbas väljaandele News.com.au. «Valitsus pakub han-hiinlastele raha, majutust ja töökohti, et nad tuleksid ja uiguuridega abielluksid.»

Abbas lisas, et uiguuri naistel on sageli raske lähenemiskatsetele vastu hakata, kuna piirkonnas rakendatakse uiguuri vastuhaku korral karmi repressioonipoliitikat.

Hiina on tunnistanud mõne «ümberõppelaagri» olemasolu, kuid on korduvalt eitanud nendes asutuses toimuvat inimõiguste rikkumist ja väidab, et need on mõeldud uiguuridele kutsehariduse pakkumiseks.