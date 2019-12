Soomes kasvab vastuseis ilutulestiku vabamüügile

Soome parlamendis käsitletakse hetkel rahvaalgatust, millega soovitakse ilutulestiku vabamüük ära keelata. Rahvaalgatus ei puudutaks väiksemaid pürotehnilisi tooteid, nagu näiteks säraküünlad või paugutid. Suurte ilutulestiku toodete müük lubataks vaid professionaalidele. Rahvaalgatus kogus üle 65 000 allkirja.

Ligi pooled väljaande Maaseudun Tulevaisuus küsitlusele vastanutest keelaks ära ilutulestiku vabamüügi. Naistest pooldab keelamist 57 protsenti vastanutest ning meestest 37 protsenti. Pensionäridest keelaks ilutulestiku vabamüügi ära üle poole vastanutest, tööealistest aga umbes 45 protsenti.

Erakondadel erinevad seisukohad

Väljaande Uutissuomalainen detsembri alguses läbiviidud küsitlusest tuli välja, et Soome parlamendis olevatest erakondadest pooldaks ilutulestiku müügikeeldu vaid ühe parlamendiliikmega Liike Nyt.

Põlissoomlased, Koonderakond ja Keskerakond ei poolda ilutulestiku vabamüügi keelamist. Keskerakonna parlamendifraktsiooni asejuht Hanna-Leena Mattila ütles, et müügikeeld võiks viia isetehtud ilutulestikuni, mis oleks aga veelgi ohtlikum.

Sotsiaaldemokraadid, Soome Rootsi Rahvapartei ja Kristlikud Demokraadid ei võtnud selget seisukohta. Vasakliit jättis küsitlusele vastamata.

Kauplused lõpetavad müügi

Eile kirjutas väljaanne Iltalehti, et ehituskaupluste kett Bauhaus lõpetab Soomes ilutulestiku müügi. Ettevõtte Soome tegevjuht Rami Antila ütles väljaandele MTV, et kauplustele on selle otsuse tõttu tehtud isegi ähvardusi. Väga kriitilised ollakse Bauhausi otsuse suhtes just sotsiaalmeedias.

«Osa inimesi on kommentaaride põhjal otsustanud meilt mitte oste teha,» sõnas Antila. Tema väitel on ilutulestiku müügi lõpetamise taga majanduslikud põhjused, kuna selle müümisel tuleb järgida mitmeid reegleid ning selleks vajatakse lisatööjõudu.

Antila ei oska hinnata, kas ilutulestiku müügist tuleb suurt tulu, kuna ettevõttel on Soomes mitmeid kaupluseid. «Eks me nüüd vaata, kuidas me siit edasi lähme. Vast olukord rahuneb, kui me suudame seda aastavahetust igaüks omal moel tähistada.»

Ilutulestiku müügi otsustas sel aastal lõpetada ka kauplusekett Hong Kong. Ettevõtte müügijuht Tommy Dolivo sõnul on ettevõtte otsustanud mitte müüa tooteid, mis ei sobi eetiliselt ettevõte tulevikuga.