VIDEO. Lahingutegevus põhjustas Süürias uue massipõgenemiste laine

Inimeste massiline põgenemine ajavahemikul 12.–25. detsembrini on jätnud vägivallast haaratud Maaret al-Numani regiooni Idlibi lõunaosas peaaegu inimtühjaks, ütles ÜRO avalduses.

Piirkonnas viibiva uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku sõnul on Idlibi provintsi lõunaosa ja riigi põhjaosa ühendav maantee olnud mitmeid päevi täidetud veoautodega, mis transpordivad inimesi ja nende asju piirkonnast eemale.

Süüria režiimiväed ja Venemaa on hoogustanud riigi loodeosas asuva opositsiooni peamise kantsi pommitamist alates detsembri keskpaigast. Bashar al-Assadi väed aga on ÜRO üleskutsetest ja augustis sõlmitud relvarahust hoolimata maismaal jõudsalt edasi liikumas.

Alates 19. detsembrist on islamiäärmuslaste käest enda kontrolli alla saadud 19 linna ja küla. Lahingutes on hukkunud kummalgi poolel sadu inimesi. Praegu on Süüria valitsusvägede käes umbes 70 protsenti kogu riigi territooriumist.