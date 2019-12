Purjuspäi laeval töötanud mees saab Viking Line´ilt kopsaka hüvitise

Töövaidluskomisjoni äsjane otsus leiab, et töötaja tegevus tuleb küll hukka mõista, kuid see ei andnud alust töölepingu lõpetamiseks. Komisjon põhjendas, et töötaja ja tööandja vahel sõlmitud lepingus on säte, mille järgi määratakse joobes peaga töötamise eest kirjalik hoiatus. Töölepingu lõpetamine oleks tulnud kõne alla siis, kui ta oleks purjuspäi tööle ilmunud teist korda.