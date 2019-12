Rootsi vanglates valitseb ruumipuudus

Rootsi väljaande Dagens Nyheter teatel on ruumipuudus mitmes Rootsi vanglas. «Oleme juba ehitanud narivoodeid ning nüüd plaanime barakke,» sõnas intervjuus lehele Rootsi vanglate järelevalve eest vastutav Lennart Palmgren.

Karistuse kandmise järjekorras ootab praegu sadu vange ning pärast jõulupühasid kardetakse ülerahvastatuse probleemi veelgi suurenemist. Osades vanglates peetakse juba üksikkongides mitut vangi, näiteks Göteborgis Högsbös on 83 vangikongis kokku 99 vangi.

Rootsis on kokku 4500 vanglakohta, see arv peaks viie aasta jooksul kasvama tuhande võrra. Seniks aga on vaja leida ajutisi lahendusi. Palmgreni sõnul otsitakse lisaruumi ka väljastpoolt vanglaid, näiteks endistest haiglatest.

Rootsi langes vangide arv pikka aega. 2017. aastal pöördus vangide arv aga kasvule.

Üks põhjustest on olnud karistuse karmistamine. Näiteks relva-, narko- ja seksuaalkuritegude eest määratakse nüüd karmimaid karistusi kui varasemalt.

Relva- ja narkokuritegude karistuste karmistamine on Rootsis olnud üks lahendus jõuguvägivalla vähendamisel. Ohtlikumaid kurjategijaid on soovitatud panna vanglasse kiiremini kui varasemalt ning eelmise valitsuse ajal vastuvõetud otsus karmistada karistusi ebaseadusliku relva omamise ees on osutunud töötavaks lahenduseks.

Teine süü on olnud kasvav rahvastik, mis on pannud Rootsi infrastruktuuri proovile mitmel viisil. Rootsi rahvastik on kasvanud alatest 2000. aastast üle 1,5 miljoni elaniku võrra. Rootsis elab nüüd üle kümne miljoni inimese.

Rootsis on ka Soomest suurem sündivus. Sellest hoolimata on Rootsi statistikameti SCB väitel olnud Rootsi rahvastiku kasvu peamiseks põhjuseks immigratsioon. Aastal 2018 moodustas immigratsioon 80 protsenti Rootsi rahvastiku kasvust.