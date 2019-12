Rootsi kuulus Gävle jõulusokk pääses selgi aastal tulest

13 meetri kõrgune jõulusokk pääses terve nahaga juba kolmandat aastat järjest. Seda on soku 52-aastase ajaloo jooksul juhtunud vaid 17 korda.

1970. aastatel ei elanud sokk ühtki jõulupüha üle. Mõnikord see varastati, teinekord langes ta sabotaaži ohvriks.

2001. aastal pani jõulusoku põlema üks ameeriklane, kes oli arvanud, et see on lubatud traditsioon. Ta mõisteti 18 päevaks vangi ja sai 100 000 Rootsi krooni trahvi.