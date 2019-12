Süüria pidas kinni põgenikelaagrist smugeldatud rootslannasid

SVT andmeil pagesid naised laagrist sel sügisel ja neil on kaasas lapsed.

Üks rootslasest mees sai oma telefonile häälsõnumi oma tütrelt, kes rääkis, et on üks Adra vangi toimetatutest. Tütre sõnul võidakse rootslannad riigist välja saata, kui Rootsi on nõus nad vastu võtma.