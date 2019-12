Jaapani rannikule triivis «kummituslaev» viie surnukehaga

Politsei ei osanud kinnitada, kas kaks pead olid osa teistest surnukehadest, kuid Jaapani meedia sõnul olid inimsäilmed «osaliselt luustunud». See võib tähendada, et hukkunud olid merel väga pikka aega.

Arvatavasti on nn kummituslaev pärit Põhja-Koreast. Sarnaseid laevu tuleb Jaapani rannikule võrdlemisi sageli. Tihtipeale on nad kas tühjad või kätkevad vaid inimjäänuseid.

Arvatakse, et talvel leitavate laevade meeskonnad kas külmusid või nälgisid surnuks.

Mõnede arvates on meeskonnad kas Põhja-Koreast põgeneda üritanud inimesed või Põhja-Korea lähetatud spioonid. Teised aga arvavad, et hukkunud on vaesuse tõttu kaugema kalapüügireisiga riskinud inimesed.