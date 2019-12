USA merevägi plaanib eelarves kärpida laevaehitust

Ettepanek lükkaks edasi või laseks põhja mereväe soovi saada endale suurem laevastik ning võimalik et ka kahjustaks laevaehitusfirmasid.

Plaani järgi väheneks laevastiku suurus praeguselt 293 laevalt 287 laevale. See on kõvasti vajaka 355 laevast, mis merevägi 2018. aasta riiklikusse kaitsedokumenti kirjutas.

Ettepanekuga kursis kaitseametniku sõnul eelarvekõnelused käivad ja lõplikku otsust langetatud pole. Siiski rõhutas ta, et merevägi otsib kärpevõimalusi teiste prioriteetide rahastamiseks.

Seniste plaanide järgi on mereväele tähtis ballistilisi rakette tulistada suutvate allveelaevade kaasajastamine.

Üks välja käidud kärpekohti on järgmise viie aasta jooksul ehitatavate Arleigh Burke-klassi hävitajate arvu vähendamine 12-lt seitsmele. See säästaks laevaehituseelarvest 8 protsenti ehk 94 miljardit dollarit.

«Mõlemad valikud käivad vastu mereväe eesmärgile saada 355 laevaga laevastik. Seda ei võetaks hästi vastu ka Kapitooliumil, arvestades seda, et seal on jätkuvalt konsensus, et Venemaast ja Hiinast lähtuvad sõjalised ja strateegilised ohud ainult kasvavad,» ütles analüütik Jay Korman ühendusest Avascent Group.