Liibanoni protestijad nõudsid peaministri kodu juures tema lahkumist

Võlakoorma all ägav Liibanon on täielikult toimiva valitsuseta alates 29. oktoobrist, kui senine peaminister Saad Hariri üleriigiliste meeleavalduste survel tagasi astus.

Sõltumatu arvutiteadlase ja endise haridusministri Diabi (60) nimetas president Michel Aoun peaministrikandidaadiks 19. detsembril ja talle on avaldanud toetust šiialiikumine Hizbollah ja selle liitlased.

Diab loodab moodustada valitsuse nelja kuni kuue nädalaga ja on öelnud, et tahab kaasata valitsusse eksperte. Ta on kutsunud protestiliikumist talle ülesande lõpuleviimiseks võimalust andma.