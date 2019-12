Austraalia maksab vabatahtlikele tuletõrjujatele kompensatsiooni

Üle terve riigi on võsatulekahjud neelanud paari kuuga umbes viis miljonit hektarit maad. Üheksa inimest on hukkunud ja enam kui 950 kodu hävinud. Kõige rängemini on põlengud tabanud Austraalia rahvarohkeimat osariiki Uus-Lõuna-Walesi, kus on maha põlenud umbes 850 kodu.