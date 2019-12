Ukraina võimud ja separatistid vahetasid üle 200 vangi

Üldsuse pahameele on pälvinud Kiievi otsus anda teiste seas separatistidele üle viis märulipolitseinikku, keda kahtlustatakse protestijate tapmises 2014. aasta läänemeelse ülestõusu ajal.

«Kinnipeetute vastastikune vabastamine on lõppenud,» teatas Ukraina presidendikantselei Facebookis, lisades, et täpsustab üksikasju hiljem.

Presidentuuri andmeil anti Kiievile üle 81 vangi, separatistide ametnike sõnul võtsid isehakanud Donetski ja Luganski vabariik vastu 124 kinnipeetut. Alguses teatati, et Kiievile anti üle 76 inimest, aga lisaks lasti vabadusse veel viis inimest, kes jäid elama okupeeritud aladele, sest nende perekonnad elavad seal, kirjutas BBC.

Vahetus leidis aset Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) järelevalve all. Kolme kuu eest olid omavahel kumbki 35 vangi vahetanud ka Ukraina ja Venemaa.

Suhted Ukraina ja Venemaa vahel on madalseisus alates 2014. aastast, mil Ukrainas kukutati ülestõusuga Kreml-meelne valitsus.

Venemaa annekteeris Ukrainalt Krimmi poolsaare ja asus toetama Ida-Ukraina mässulisi. Konfliktis on hukkunud sestsaadik 13 000 inimest.

Ukrainas on märulipolitseinike vabastamine paljude arvates liiga kõrge hind vangide vahetuse eest. Politseinikke kahtlustatase osavõtus 100 meeleavaldaja tapmisest ülestõusu käigus.

Selle vastu võttis sõna ka septembrikuise Ukraina-Vene vangidevahetuse ajal vabastatud tuntud filmirežissöör Oleg Sentsov. «See, mille nimel ukrainlased võidelnud on, lastakse veega alla,» kirjutas ta Facebookis.

Ohvrite pered kirjutasid avalikus kirjas presidendile, et kahtlusaluste vabastamine võib tuua kaasa protestilaine.

Mais võimule tulnud 41-aastane Zelenskõi on nimetanud oma prioriteediks rahuprotsessi sõja lõpetamiseks.

Kuid paljud kahtlevad, kas Putin tegelikult soovib seda konflikti lahendada. Vene president on muu hulgas öelnud, et kui Kiiev saab tagasi kontrolli oma idapiiri üle, võivad riigi idaosa elanikud löögi alla sattuda.

Zelenskõi rahuplaani on teravalt kritiseerinud ka Ukraina sõjaveteranid ja rahvuslased.

Moskva Carnegie keskuse analüütik Dmitri Trenin kiitis vangidevahetust, kuid tõdes, et see ei too konflikti lahendust lähemale.