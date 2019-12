Valge Maja hoiatas Põhja-Koread «jõulukingituse» eest

Eksperdid on tõlgendanud Põhja-Korea varem sel kuul tehtud avaldust ähvardusena, et kaugmaarakettide katsetus on vältimatu, kui Ühendriigid aasta lõpuks läbirääkimistel Korea poolsaare tuumavabaks muutmise üle järeleandmisi ei tee.

Uudistekanali ABC küsimusele seesuguse katsetuse võimalike tagajärgede kohta, vastas Valge Maja julgeolekunõunik Robert O'Brien, et ta ei soovi spekuleerida.

«Kuid meie tööriistakastis on palju tööriistu ning Põhja-Koreale võidakse avaldada täiendavat survet,» sõnas ta.

O'Brieni sõnul on Põhja-Korea tuumaprogramm kõige raskem väljakutse maailmas. «Vaatame, mis saab,» märkis O'Brien. «Me kavatseme seda hoolikalt jälgida. See on kahtlemata murettekitav olukord.»

Kõnelused tuumadesarmeerimise üle on suuresti takerdunud pärast seda, kui teine tippkohtumine USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni vahel aasta algul Hanois nurjus.

Pyongyang on teinud tema enda seatud tähtaja lähenedes üha sõjakamaid avaldusi.

Põhja-Korea on viimastel nädalatel lõpule viinud Sohae raketipolügooni taastamise ja korraldanud terve rea raketikatsetusi.

«Saame näha, mis see üllatus on ja saame sellega väga edukalt hakkama,» lausus Trump teisipäeval ajakirjanikele oma Mar-a-Lago residentsis Floridas.

«Kõigil on mulle üllatus varuks, kuid saame näh, mis juhtub. Tegelen nendega, kui need teoks saavad.»