Karindi: USA-Hiina kaubandussõda on start maailmaliidri positsiooni võidujooksule

Tellijale

​Sellist aja- ja ressursimahukat kaubandussõda oli enne Donald Trumpi võimuletulekut raske ette kujutada. Kuigi president Trumpi täpsemaid motiive on keeruline alati läbi näha, võib eeldada, et mängus on ka oma osa isiklikku ambitsiooni ja seega pole tema juhtimise ajal suuri järeleandmisi väga oodata.