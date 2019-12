Kim käskis oma uusaastakõne eel tugevdada Põhja-Korea julgeolekut

Kim rõhutas kohtumisel valitseva Korea Töölispartei kõrgete ametnikega vajadust «rakendada kindlaid ja ründeiseloomuga meetmeid, et tagada täielikult riigi suveräänsus ja julgeolek», edastas riiklik uudisteagentuur KCNA esmaspäeval.

Tuumakõnelused Põhja-Korea ja USA vahel on pärast Kimi ja USA presidendi Donald Trumpi veebruarikuise Hanoi tippkohtumise läbikukkumist sisuliselt seiskunud. Kardetakse, et Kim võib uusaastakõnes teatada Washingtoniga peetud dialoogi ametlikust lõpetamisest ning tuuma- ja kaugmaaraketikatsetuste jätkamisest.

Pyongyang nõuab aasta lõpuks rahvusvaheliste sanktsioonide leevendamist, Washington aga ootab, et Põhja-Korea astuks käegakatsutavamaid samme tuuma- ja ballistiliste rakettide programmidest loobumise suunas.

Pühapäeval ütles Kim, et on aeg viia Põhja-Korea majandusarengus läbi otsustav pööre, vahendas KCNA esmaspäeval. Põhja-Korea ei avalda statistikat oma majanduse kohta, kuid Lõuna-Korea keskpank avaldas juulis oma hinnangu, mille järgi kahanes Põhja-Korea sanktsioonidest vaevatud majandus 2018. aastal 4,1 protsenti.

Lõuna-Korea keskpanga hinnangul on see põhjanaabri majanduse suurim kokkutõmbumine alates 1990. aastate näljaperioodist.

KCNA teates vihjati sellele, et parteipleenum jätkub ka esmaspäeval, mis tähendab, et tegemist on esimese rohkem kui kaks päeva kestnud pleenumiga alates 1990. aastast.