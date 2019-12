Thunbergi isa ei toetanud oma tütre tegevust

Svante Thunberg lausus BBC Newsile, et ei toetanud alguses tütre koolist puudumist, et Greta saaks kliimastreikidega ühineda. Kuigi tema sõnul on tütar aktivistina tegutsedes palju õnnelikum kui varem, muretseb ta kogu vihkamise pärast, mida Greta on endale kaela tõmmanud.

Thunbergi sõnul oli Greta maadelnud depressiooniga kolm-neli aastat enne kliimaaktivismiga alustamist.

«Ta lõpetas rääkimise, ta lõpetas koolis käimise,» rääkis Thunberg, lisades, et vanema jaoks oli täielik õudusunenägu, kui Greta keeldus söömast.

Selleks, et tütrel parem hakkaks, hakkas isa Greta ja tema noorema õe Beataga rohkem aega veetma. Greta ema, ooperilaulja ja kunagine Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleja Malena Ernman, tühistas oma esinemisi, et pere saaks koos kodus aega veeta.

Järgmise paari aasta jooksul hakkas perekond uurima kliimamuutuste temaatikat ja Greta muutus probleemiga tegelemise osas üha kirglikumaks.

Greta süüdistas oma vanemaid silmakirjalikkuses, kuigi Thunbergi sõnul olid nad väga aktiivsed inimõiguslased. «Greta ütles: «Mis inimõiguste eest te seisate?», sest me ei võtnud kliimateemat tõsiselt,» rääkis Thunberg.

Greta ja Svante Thunberg. FOTO: JANEK SKARZYNSKI/AFP/SCANPIX

Isa sõnul sai Greta uut indu muutustest vanemate käitumises. Näiteks keeldus tema ema lennukiga lendamisest ja Greta isa hakkas veganiks. Greta keeldub ise lennureisidest, et minimeerida keskkonna jalajälge.

«Ma tegin kõiki neid asju, ma teadsin, et see oli õige asi, mida teha. Kuid ma ei teinud seda, et päästa kliimat, ma tegin seda oma lapse päästmiseks,» lausus Thunberg.

«Mul on kaks tütart ja kui aus olla, on nad kõik, mis mulle loeb. Ma tahan lihtsalt, et nad oleksid õnnelikud,» lisas Thunberg. Tema sõnul muutus Greta oma aktivismi tagajärjel väga õnnelikuks.

«Praegu võib arvata, et ta ei ole tavaline, sest ta on väga kuulus ja kõike seda. Kuid minu jaoks on ta tavaline laps – ta võib teha kõiki asju nagu teisedki inimesed,» lausus Thunberg. «Ta tantsib, naerab palju, meil on väga lõbus – ja ta on endaga väga heas kohas.»

Pärast seda kui Thunbergi aktivism sai sotsiaalmeedias suure tähelepanu osaliseks, hakkasid Thunbergi isa sõnul tema tütart kritiseerima paljud inimesed, kes ei soovinud oma eluviisi muuta. Greta on varem öelnud, et inimesed ahistavad teda välimuse, riietuse, käitumise ja erinevuste pärast.

Thunbergi sõnul on ta eriti mures Gretat puudutavate libauudiste ja vihkamise pärast, mida tema tegevus on kaasa toonud. Kuid Thunberg lisas, et tema tütar on saanud kriitikaga väga hästi hakkama.

«Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas ta sellega toime tuleb, kuid ta naerab enamuse ajast. Ta peab seda naljakaks,» lisas Thunberg.

Mees loodab, et olukord muutub tema pere jaoks vähem intensiivseks ja arvab, et Greta tahab tegelikult väga kooli tagasi minna. Thunberg lisas, et kuna Greta saab peagi 17, ei ole teda enam vaja reisidel saata.