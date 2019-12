Taliban teatas vastuseisust relvarahule Afganistanis

Sõjategevus on riigis jätkunud pärast seda, kui USA alustas pärast kolm kuud kestnud pausi Talibaniga uuesti kõnelusi eesmärgiga vähendada oma sõjalist kohalolekut riigis tingimusel, et Taliban tagab julgeolekuolukorra paranemise.

Taliban on pidanud Ghanit USA marionetiks ja on keeldunud tema valitsusega kõnelusi pidamast. Sellest tulenevalt kardavad paljud, et Taliban kavatseb võitlust Afganistani vägedega jätkata ka pärast seda, kui Ühendriigid on sõlminud liikumisega kokkuleppe.