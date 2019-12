Ametnik: 2019 oli teadaolevalt kõige soojem aasta Venemaal

Moskvas oli tänavune keskmine õhutemperatuur 7,6–7,7 kraadi Celsiuse järgi, mis on varasemast rekordist 0,3 kraadi kõrgem.

Moskvas on ilmaandmeid talletatud alates 1879. ja kogu Venemaal alates 1891. aastast.

Tänavune detsember on olnud karmide talvede poolest tuntud Moskvas viimase sajandi kõige soojem.

Vene president Vladimir Putin, kes on suhtunud vastumeelselt inimtegevuse ja kliimasoojenemise seose tunnistamisse, ütles 19. detsembril aastat kokku võtval pressikonverentsil, et kliimasoojenemise tempo on Venemaal 2,5 protsendi võrra kõrgem kui mujal planeedil.