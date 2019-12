Al-Holi orbude jaht sotsiaalmeedias käivitas Soomes vastuliikumise

Liikumine peab oma eesmärgiks olla rahumeelne vastujõud ebavõrdsust, rassismi ja viha õhutavale poliitikale. Liikumise loojate sõnul ei ole nad ühegi erakonnaga seotud ega planeeri ühtegi meeleavaldust.

Ajendiks al-Holist toodud laste kohtlemine

Mänge tootvas ettevõttes töötav Johannes Koski kirjutas oma blogis, et asutas Silakati koos tuttavatega ja neid innustas Itaalias tegutsev sarnane liikumine. Teiseks mõjutajaks oli al-Holi laagri naiste ja laste pärast toimund arutelu Soome ühiskonnas.

Soome jõudis jõulude paiku kaks al-Holi laagris elanud orbu, kelle saabumisest tehti otseülekandeid Youtube'i. Kuna lapsed olid osades videotes äratuntavad, siis leiavad liikumise loojad, et see võib olla turvarisk nii lastele kui ka ametnikele.

«Sajad inimesed vaatasid klippe ning kirjutasid laste kohta halvustavaid kommentaare, kutsusid üles lapsi kinni võtma ning tegid kambas selgeks ametnike nimesid,» kirjutas Koskinen blogis. Tema sõnul ei saa soomlased olla rahvas, kes jahib keset jõulupühi autodega alla 7-aastaseid lapsi.

Videod olid üleval ka Saku Timoneni blogis Uuninpankkopoika. «Lapsi on võimalik kindlaks teha, nende nimed ja elupaigad on sotsiaalmeediast leitavad,» kirjutas Timonen. Ta lisas, et lastega tegelenud soome ametniku nimi toodi sotsiaalmeedias välja ning temast on saanud vihasõnumite sihtmärk.

Itaalias jätkuvalt noorte seas populaarne

Silakat sai inspiratsiooni Itaalia Sardiini-liikumisest, mis vastandub parempopulisti Matteo Salvini erakonna Liiga poliitikale. Nelja noore asutatud liikumine kasvas mõne nädalaga massiliikumiseks, mis tõi Rooma kõige tuntuma meeleavaldusväljaku rahvast täis.

Noored otsustasid korraldada flashmob-meeleavalduse Bologna tuntud Piazza Maggiore väljakul ning lootsid, et sinna tuleb sotsiaalmeedia abil 6000 osalejat. Flashmobi nmeks pandigi «6000 sardiini Salvini vastu.»

Sardiini nimi valiti seetõttu, et see viitab inimesi täis väljakule, kus meeleavaldajad on kui sardiinid purgis. Liikumise sõnul on üks sardiin väike ja nõrk kala, kuid parves paistavad nad võimsate ja tugevatena.

Väljakule tuli lõpuks 15 000 meeleavaldajat. Üks liikumise asutajatest Andrea Gareffa rääkis Ylele, et nad on vastu sellele, et poliitikast on saanud mustamiskampaania. Tema sõnul on Itaalia noored sellest tüdinud. Gareffa märgib, et populism pakub lihtsaid ja ühekordseid lahendusi probleemidele, mis on oma olemuselt keerulised.

Vihkava keelekasutuse vastu

Soomlaste Silakati liikmed vastavad sotsiaalmeedias rassistlikele kommentaaridele silakka ehk räime-naeratusega. Ka nemad on mures poliitilise keelekasutuse räigemaks muutumise pärast. «Juba parlamendiseinte vahel kuuleb iga päev rassistlikku ja muud kohatut kõnepruuki,» selgitas Koskinen. «Sellisel kehval eeskujul on selged mõjud sellele, kuidas meie kaasmaalased omavahel suhtlevad. Viha kutsub esile viha.»

Liikumine toetab ka tegevust kliimamuutuste aeglustamiseks, vastutustundlikku ajakirjandust ja teaduslikku uurimustööd.