Briti keskpanga juht kutsus kiirematele sammudele kliimamuutuse vastu

Intervjuus BBC raadio programmile Today, mille külalistoimetaja oli Rootsi teismeline kliimaaktivist Greta Thunberg, ütles Carney, et ärimaailm peab oma samme tõhustama ja avalikustama muu hulgas oma tegevuse mõju kliimale.

«Iga firma ja rahandusasutuse jaoks on mul küsimus: Milline on teie plaan?» ütles Carney, tunnistades, et säärane tegevus ei arene piisavalt kiiresti.