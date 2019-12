Venemaa rikkaim naine kuulutati kohtu poolt tagaotsitavaks

Kohtunik on peatanud laimujuurdluse, kuniks Baturina end kohtule näole annab. Vene seaduste kohaselt võivad kaitsealuseid kohtus esindada ka kolmandad osapooled, kuid juhtumiga tegelev kohtunik otsustas, et Baturina ei ole suutnud põhjendada, miks ta ei saa ise kohtu ette ilmuda.

Väidetavalt kaebas Baturina septembris kohtusse tema venna majandushaldur Erentsen Manžejev, kes väidab, et Baturina esitas tema osas väärsüüdistusi Viinis toimunud kohtukuulamisel, mis puudutas kümnendi vanust kohtuvaidlust Baturina ja tema venna vahel. Baturina olevat väitnud, et Manžejevi osas on algatatud kriminaaljuurdlus.