Ajalooliselt suurt kokaiinilaadungit jahtinud kurjategijad tulid Soome Rootsist ja Taanist

Enne jõule vahistati Soomes viis välismaalasest kahtlustatavat, kes politsei sõnul tulid Soome eesmärgiga saada enda kätte kokaiinilasti sisaldav konteiner. Jätkuvalt vahi all olevat isikud saabusid Soome tõenäoliselt kahe sõiduautoga.

«Nende Soome saabumine on selgeks tehtud,» sõnas kriminaalkomissar Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaa politseist. «Nad ei ole liikunud ühtse rühmana.»

Rünnak toimus 16. detsembril Karapellontie 6 aadressil asuva impordi ja hulgikaubaga tegeleva Algol-nimelise kontserni laadimisalal. Maske kandnud isikud kasutasid konteinerit vedanud autojuhi suhtes vägivalda, kuid harukordselt suure kokaiinilaadungi kaaperdamine meeste poolt siiski ebaõnnestus.

Samal päeval hilines Stockholmi sõitma pidanud Silja Serenade väljumine Eteläsatama Olympiaterminalis. Rootsi sõita soovinud kurjategijad võeti sealsamas sadamas kinni.

Viis vahi all olevat isikut tulid Soome reisilaevaga. Osa neist saabus autoga Stockholmist Turku, teised jällegi Stockholmist Helsingisse. «On tüüpiline, et riiki saabumine üritatakse hajutada, et suudetaks piirid ületada ilma tähelepanu äratamata,» sõnas Hakkala.

Viiest vahi all olevast isikust on üks elanud Rootsis ning neli Taanis. Rootsis Alvestas elanud 19-aastane mees on Somaalia taustaga. Teised vahi all olevad isikud on 20-30-aastased, kellest üks on samuti Somaalia taustaga.

«Osade kahtlustavate isikuandmed on elamisloa alusel kindlaks tehtud. Kodakondsused on vaja selgitada nende riikide järgi, kus nad elasid.»

Vahi all olevate isikute suhtes kahtlustatakse ka vargust, kuid vaid kahte neist kahtlustatakse räiges varguses.

Kilode kaupa pakitud narkootikum oli kiirtesti tulemuse järgi kokaiin. Narkootikumid on Hakkala sõnul jätkuvalt laboris, kus neid uuritakse. Ainete määr ja liik veel selgub, kuid juba praegu on selge, et tegemist on kõige suurema konfiskeeritud narkootikumide kogusega Soome ajaloos.

Uurimist juhtiva Hakkala kinnitab , et alguses kahtluse all olnud albaanlased ei olnud kuidagi seotud antud juhtumiga. Espoos kinni võetud Albaania taustaga isikut ei ole põhjust kahtlustada kuriteos. «Oli ehk tehtud liiga kiire järeldus, et see oleks albaanlastega seotud.»

Politsei praeguse info kohaselt kasutati rünnakus nuga või noa-taolist eset. Kuriteopaigale oli jäetud ka imitatsioonrelvaga seotud püstolisalv. Veokijuhti oli tõenäoliselt ähvardatud mängurelvaga.

«Meile on väidetud, et see oli relva-taoline ese, mis ei olnud päris. Airsoft-relv, mille kohta isegi ekspert ei oska õelda, kas see on päris või ei,» sõnas Hakkala.

Uurimises on tehtud mitmeid ametialaseid abipalveid välismaistele ametivõimudele. Huvitavamad uurimissuunad on Hakkala sõnul hetkel ka Rootsi ja Taani, kuna kahtlustatavad on nendes riikides elanud.