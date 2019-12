Boliivia saadab riigist välja Mehhiko suursaadiku ja kaks Hispaania diplomaati

«Põhiseaduslik valitsus, mida ma juhin, otsustas kuulutada persona non grata'ks (soovimatuks isikuks) Mehhiko suursaadiku Boliivias María Teresa Mercado, Hispaania ajutise asjuri Cristina Borreguero ja konsuli Álvaro Fernándeze,» ütles Lõuna-Ameerika riigi ajutine riigipea.

Áñeze sõnul on kolmel diplomaatil Boliiviast lahkumiseks aega 72 tundi. «On pandud toime tõsine rikkumine Boliivia suveräänsuse ja demokraatia vastu, mida tuleb austada,» lausus ta.

Mehhiko välisministeerium nimetas väljasaatmistotsust poliitiliseks ja lisas, et on andnud Mercadole juhise kodumaale naasta.

Diplomaatide väljasaatmine on seotud 20. detsembri vahejuhtumiga Boliivia pealinnas La Pazis, kus Hispaania diplomaadid ja politsei eriüksuse töötajad püüdsid väidetavalt Mehhiko saatkonnast välja aidata Boliivia eelmise valitsuse ametnikku.

Vastasseisu juured peituvad asjaolus, et Mehhiko varjab oma Boliivia pealinnas La Pazis asuvas saatkonnas umbes 20 Boliivia eelmise valitsuse ametnikku.

Alates sellest kui Áñez paar päeva pärast eelmise presidendi Evo Moralese Boliiviast põgenemist 10. novembril riigi ajutiseks presidendiks sai, on Boliivia võimud väljastanud vahistamismääruse nelja Mehhiko saatkonnas redutava endise ametniku suhtes, süüdistades neid ässitustegevuses ja terrorismis seoses meeleavaldustega, milles hukkus 36 inimest.

Endiste Boliivia ametnike Mehhiko saatkonnas viibimine on toonud La Pazi ja México vahel kaasa mitu tulist sõnavahetust. Boliivia on hoiatanud, et Mehhiko seisab silmitsi väga tõsise probleemiga, kui selle saatkond keeldub tagaotsitavaid ametnikke üle andmast.