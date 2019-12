Austria Rohelised on saamas loodavas valitsuses neli ministrikohta

Kurz (33) ja Roheliste juht Werner Kogler (58) teatasid pühapäeval, et tahavad kõnelustega ühele poole saada nädala keskpaigaks. Rohelised on tulemuse kinnitamiseks juba kirjutanud laupäevaks kalendrisse oma parteikongressi.

Ajakirjanike andmeil võivad need olla justiits-, sotsiaal- ja naisteministeerium. Senistel andmetel lähevad ÖVP-le kõik ülejäänud ministeeriumid, kaasa arvatud ihaldatud sise- ja rahandusministeerium.

Analüütik Thomas Hofer hoiatas, et Kurz võtab vasakpoolsete Rohelistega valitsusse minekuga riski ning võib kaotada paljude konservatiivsete valijate toetuse.

«Kogu see turundus ei muuda fakti, et kesksetes küsimustes on nad (kaks erakonda) teineteisest kaugel,» ütles ta AFP-le.