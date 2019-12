Taani peaminister: ISIS-ega liitunud naised ei saa kunagi kodumaale naasta

Taani ei plaani anda ISIS-ega liitunud taanlastele luba naasta kodumaale isegi koos lastega, sõnas peaminister Frederiksen. Taanis on viimasel ajal peetud sarnaselt Soomele arutelusid ISIS-esse kuulunud kaasmaalaste üle ja nende laste võimalikust toomisest Taani. Al-Holi põgenikelaagris on Taani telekanali TV2 teatel umbes 30 last, kelle vanemad on või olid Taani kodanikud.

Taani võimud on praeguseks aidanud kodumaale vaid haavata saanud 13-aastase orvuks jäänud poisi, kelle vanemad liitusid ISIS-ega. Frederikseni sõnul lapsi, kes on jätkuvalt koos emadega, ei aidata Taani tagasi.

«Nende emad on teinud valiku,» sõnas Frederiksen intervjuus.

Soomes on peaminister Sanna Marini valitsus teatanud, et al-Holi põgenikelaagris olevad Soome lapsed tuleb tuua kodumaale võimalikult kiiresti. See võib tähendada, et koos lastega tulevad Soome ka mõnede laste emad. Otsuse selle osas teevad ametnikud, kes hindavad riiki naasevate inimeste potentsiaalset julgeolekuriski.

Taanis on peaminister Frederiksenil asjast jäigem seisukoht. Telekanalile TV2 antud intervjuus on ta enda sõnul väga mures Taani kaitsepolitsei PET hinnangust, et terrorioht riigis on jätkuvalt tõsine. Üks võimalikust ohuallikast on ISIS-sse kuulunud isikud ja selle toetajad.

Frederikseni sõnul suhtutakse äärmusorganisatsiooni kuulunud inimestesse samamoodi hoolimata nende soost.

«Avalikus arutelus kuuleb vahepeal seda, et on olemas tõenäoliselt tõsiseid kuritegusid teinud mehed ja naised, kes on langenud lõksu,» sõnas Frederiksen. «Mina ei erista naisi ja mehi selles küsimuses. Vahet tehakse täiskasvanute ja laste vahel. Keeruline on aga see, et lapsi ei või emadest eraldada.»

Frederikseni sõnul toob emadest rääkimine paljudes esile positiivse ettekujutuse.

«Ma olen ka ema ja emadele meeldib üldiselt kõik sellega sõnaga seonduv. Kuid me peame meelde jätma, millistest naistest me räägime. Need on naised, kes tegutsesid meie soovituste vastaselt, vastupidiselt tervele mõistusele, demokraatia ja mõttevabadusele ning reisid Süüriasse ja osalesid islamiriigi ning kalifaadi toetamisel.»

Frederikseni hinnangul ei ole naistel «mingit põhjust» tulla tagasi Taani.