ÜRO eriesindaja hoiatas olukorra pingestumise eest Liibüas

Türgi on sõlminud merepiiri- ja teised lepped Liibüa valitsusega, mis kontrollib pealinna Tripolit ja osa riigi lääneosast.

Sõjaline lepe lubab Ankaral saata Liibüasse sõjalisi eksperte ja sõdureid koos relvadega, kuigi Liibüale kehtib ÜRO relvaembargo, mida on rikkunud teisedki riigid.

Türgi peamine opositsioonierakond teatas esmaspäeval, et ei toeta valitsuse plaani saata väed Liibüasse, ning hoiatas, et samm võib tõmmata Türgi veel ühte konflikti ning teha riigist «moslemite vere valaja».

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on öelnud, et Liibüa ÜRO-toetatav valitsus palus Ankaralt vägesid, et aidata Tripoli võimudel kaitsta pealinna rivaalitsevate vägede pealetungi eest.