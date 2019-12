Saksamaa tahab Sahelis suuremat vastutuskoormat kanda

«Saheli piirkonna stabiilsus on tähtis tegur meie julgeoleku jaoks Euroopas ja me vaatame halvenevat julgeolekuolukorda seal murega,» ütles kantsler Angela Merkeli pressiesindaja Ulrike Demmer pressikonverentsil.

«Kantsler on teatanud mitu korda, et Saksamaa tahab ja peab võtma seal enda kanda suurema vastutuse,» märkis ta.

Saksamaa sõjaväe tegevus Sahelis on tekitanud Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle koalitsioonipartneri Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) vahel pingeid.

Kramp-Karrenbauer ütles usutluses ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Prantsuse vägedel on riikides nagu Mali palju laiem mandaat.

Kramp-Karrenbaueri üleskutsest hoolimata selgus nädalavahetusel, et Saksamaa on keeldunud Prantsusmaa palvetest suurendada oma sõjalist kohalolekut Sahelis.

Prantsusmaa sekkus 2013. aastal Malis sõjaliselt pärast seda, kui suured alad ja peamised linnad riigi põhjaosas langesid pühasõdalaste kätte. Prantsuse vägedel õnnestus džihadistid tagasi kõrbesse ajada, kus nad on oma ridu koondanud ja liikunud lõunasse suurema asustusega aladele Malis. Relvavägivald on muutunud Malis peaaegu seitse aastat kestnud kriisi jooksul igapäevaseks.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi - Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaadi - võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine.

Prantsuse relvajõudude ülem kindral François Lecointre ütles hiljuti, et Saheli piirkonna tulevik otsustakse järgmisel aastal.

Prantsuse sõjaväejuht lükkas tagasi väited, et Barkhane on olnud läbikukkumine, ja ütles, et Prantsuse sõjavägi tegutseb Sahelis Prantsusmaa tuleviku tagamiseks järgmiseks 30 aastaks.