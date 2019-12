Iraan arestis Pärsia lahel laeva ja vahistas 16 Malaisia kodanikku

Abu Musa on üks kolmest Pärsia lahe lõunaosa saarest, mis on Iraani kontrolli all, kuid mida nõudlevad endale Araabia Ühendemiraadid.

«See on kuues kütust smugeldanud laev, mille (revolutsioonikaardi) merevägi on arestinud,» lisas Ozmayi.

Kõnealused saared on Iraani valduses alates 1972. aastast, kui Briti väed piirkonnast lahkusid. Alates 1992. aastast pretendeerib aga neile ka AÜE, kes on võtnud sel teemal sõna ÜRO peaassambleel, öeldes, et Iraani «okupatsioon» on vastuolus rahvusvahelise õigusega.