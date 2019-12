Nissani skandaalne endine juht saabus Liibanoni

«Ghosn saabus Beiruti lennuväljale, kuid pole selge, kuidas ta Jaapanist lahkus,» teatas julgeolekuallikad.

Ghosni vastu on Jaapanis esitatud süüdistused mitmetes majanduskuritegudes. Kohtuistung peaks algama kevadel.

Liibanoni võimesindajate andmetel saabus Ghosni riiki eralennukiga Türgist. Ghosni on viibinud koduarestis ja saanud reisida Jaapanis koos tütrega. Ghosni vanemad on Liibanoni päritolu ja ta on veetnud seal suure osa lapsepõlvest.

USA väärtpaberite amet SEC esitas eelmisel nädalal Jaapani autotootja Nissani ja tema endise tegevjuhi Ghosni vastu süüdistused, mille järgi peitsid nad investoritelt Ghosni oodatavaks pensioniks minema pidanud 140 miljonit dollarit.

Nissan maksab 15 miljonit trahvi. SEC esitas süüdistuse ka endisele Nissani juhatuse liikmele Greg Kellyle, kes väidetavalt pettusele kaasa aitas.

Nissani uus juht Makota Uchida on öelnud, et tema prioriteet on taastada usaldus firma vastu pärast endise juhi Carlos Ghosni skandaali, mis raputas nii autofirmat kui selle tööstusliitu Renault' ja Mitsubishiga.

Uchida tunnistas oma ametiaja esimeses avalikus sõnavõtus, et firma on teinud juhtimiskultuuris vigu ja on silmitsi keerulise majandusolukorraga.

«Ma juhindun kolmest sõnast: austus, läbipaistvus ja usaldus,» ütles Uchida, kes juhib firmat, mille mainet on kahjustanud andmete võltsimise skandaal ja eksjuhi Ghosni väidetavad finantsrikkumised.

Oktoobris langetas Nissan tänavust käibe- ja kasumiprognoosi ning tunnistas, et firmat on kahjustanud nõrk nõudlus Jaapanis, Euroopas ja USA-s. Samal ajal teatati kehvimast poolaasta tulemusest alates globaalsest rahanduskriisist.