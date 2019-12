Zelenskõi: Ukraina sõlmis Venemaaga viieaastase gaasitransiidilepingu

«On aasta lõpp ja meil on teatud saavutusi. Ukraina allkirjastas gaasitransiidilepingu viieks aastaks, mille jooksul me teenime vähemalt seitse miljardit dollarit. Pooled võivad pikendada lepingut veel kümne aasta võrra,» ütles Zelenskõi.

«Ukraina gaasiedastussüsteem töötab, mis tähendab, et tagatakse energiajulgeolek ja ukrainlaste heaolu. Esimese aasta jooksul on transiit vähemalt 65 miljardit kuupmeetrit gaasi, järgneval neljal aastal 40 miljardit kuupmeetrit aastas. Transiidimahud võivad isegi olla suuremad. Euroopa teab, et me ei vea teda energiajulgeoleku vaatenurgast alt,» sõnas Ukraina president.