Leegid sunnivad Austraalias inimesi pagema merre

Osa paatidega kohalikke elanikke suundus merele, et vältida ohtu oma elule, vahendas AFP. Sotsiaalmeedias rääkisid inimesed, kuidas nad panid rannal oodates päästevestid selga, juhuks kui kiiresti on tarvis merest varju otsida.

Alates eile õhtust on hävinud kümneid majapidamisi ning Uus-Lõuna-Wales’i ja Victoria osariigis on kadunuks jäänud vähemalt viis inimest, kui leegid jõudsid rahvarohketesse asulatesse Batemansi lahe ääres.

Kahe inimese hukkumine on leidnud kinnitust – isa ja poeg leiti surnunda Corbargi linnast Uus-Lõuna-Walesi osariigis.

Mõnel pool olid leegid sedavõrd intensiivsed ning suits nii tihe, et tulekahju enda tekitatud äikesetormid sundisid peatama põlengute kustutamist õhust, teatas Uus-Lõuna-Walesi osariigi maapiirkondade tuletõrjeteenistus.

Mallacoota linna mattus nii tihedasse oranžikasse suitsu, et päevane aeg näis ööna.

FOTO: JONTY SMITH FROM MELBOURNE / REUTERS / SCANPIX

Võimud kannustasid juba mitu päeva tagasi piirkonnast lahkuma kümneid tuhandeid seal viibinud turiste, kes nautisid mere ääres Austraalias parasjagu kestvat suvepuhkust, kuid paljud on hoiatustest hoolimata siiski jäänud rannikuasulatesse.

«Meil on Mallacootas kolm kiirreageerimismeeskonda, kes hoolitsevad 4000 seal rannal viibiva inimese eest,» selgitas Victoria osariigi kriisireguleerimise volinik Andrew Crisp. «Loomulikult oleme väga mures kogukondade pärast, kes on ära lõigatud.»

Victoria osariigi peaministri Daniel Andrewsi sõnul kaalutakse võimalust, et mereväe alused toimetaks toitu ja vette ning pakuks elektrienergiat ära lõigatud linnadele.

Mallacoota kohaliku raadio ajakirjanik Francesca Winterson rääkis, et oli jälginud tulekahju lähenemist linnale ja tema oma kodule, püüdes samal ajal edastada hoiatusteateid hoolimata piirkonda tabanud elektrikatkestusest.

Erakordselt ulatuslikud maastikutulekahjud on Austraalias lõõmanud juba mitu kuud, kuid nüüd on kuumalaine ja tugevad tuuled muutnud olukorra katastroofiliseks. Leegid on juba ka miljonilinnade Sydney ha Melbourne’i veerel.