Mehhikos on puhkenud kartellisõda kontrolli üle avokaadoäris

Mehhiko on üha enam nõutud avokaadode suurim tootja maailmas. Riigis kõige rohkem avokaadosid kasvatavas Michoacáni osariigis teeniti nn rohelise kulla müügilt eelmisel aastal 2,4 miljardit dollarit (2,1 miljardit eurot).

Riskianalüüsi firma Verisk Maplecrofti värske raport aga hoiatab, et Mehhiko avokaadodest on saamas järjekordne konfliktikaup, mis kangesti meenutab Angola ja Sierra Leone nn vereteemante ja Kongo DV vägivallaga kaevandatud mineraale, vahendas The Guardian.

Analüüs toob muuhulgas välja, et avokaadode kasvatamisega on Mehhikos üha enam seotud kartellid ning see omakorda toob kaasa lokkava vägivalla, lisaks kasutatakse viljade kasvatamisel sunni- ja lapstööjõudu.

Farmitööline korjamas avokaadosid Uruapanis Mehhiko Michoacáni osariigis. FOTO: ENRIQUE CASTRO / AFP / SCANPIX

Lisaks pöörab riskianalüüsifirma raport tähelepanu suures nõudluses vilja kasvatamisest tulenevale ebaseaduslikule raiele, mida tõukavad takka kartellid, kes kasutavad kriminaalset survet kaitsealuse maa avokaadoistandusteks muutmiseks.

«Avokaado populaarsuse kiire kasv on Mehhiko kogukondadele ja põllumeestele korraga õnnistus ja nuhtlus,» selgitab Verisk Maplecrofti Ameerikate analüütik Christian Wagner raportis. «Kui enamik inimesi on rekordilistest hindadest kasu saanud, siis osa on selle tõttu langenud organiseeritud kuritegevuse jõukude huviorbiiti, kes on löönud oma hambad nende tulusse.»

Tema sõnul on vägivald ja korruptsioon imbunud Mehhiko avokaadoärisse selle igas etapis alates vilja kasvatamisest kuni transpordini, seda eriti niigi vägivallast räsitud Michoacáni osariigis.

«Sarnasused nn konfliktimineraalide kaevandajate ja selles piirkonnas avokaadosid tootvate firmade vahel on silmatorkavad. Tehes koostööd Michoacáni tarnijatega on üha suurem risk saada osaliseks tapmistes, tänapäevases orjuses, lapstööjõu kasutamises ja keskkonna laastamises, eriti arvestades, et tarneahela jälgimine on aina keerulisem,» selgitab Wagner.

Toitumiseksperdid kiidavad avokaadosid kui suurepärast n-ö heade rasvade allikat. Mehhikos on see muutnud viljade kasvatamise populaarseks, kuna sellega on võimalik raporti kohaselt teenida kuni 12 korda suuremat sissetulekut kui Mehhiko miinimumpalk.

Suurem osa Mehhikos kasvatatud avokaadosid müüakse Ameerika Ühendriikidesse.

Töötaja valmistamas avokaadosid müügiks ette viljade pakkimise liinil Uruapanis Mehhiko Michoacáni osariigis. FOTO: CARLOS JASSO / REUTERS / Scanpix

Mehhikos on kartellid pööranud oma tähelepanu avokaadoärile, kuna valitsus on narkokaubanduse võtnud üha tihedamalt pihtide vahele. Kartellid tegelevad nii avokaadokasvatajatelt raha välja pressimisega kui ka ise viljade kasvatamisega peamiselt kohalikelt põllumeestelt hõivatud maal või raadatud kaitsealadel rajatud istandustes.